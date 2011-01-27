Депутат требует оштрафовать армянских министров на 50 тыс.

27 января 2011

Депутат от партии «Наследие» Армен Мартиросян отправил письмо премьер-министру Армении Тиграну Саргсяну в связи с обязательным страхованием автогражданской ответственности (ОСАГО). Однако ответа депутат пока не получал. Об этом Мартиросян заявил на пресс-конференции в четверг.

По его словам, согласно уставу Национального собрания, письма депутатов правительству предполагают ответ в течение 10 дней. «Я выступлю с предложением: если на письма не ответят, члены правительства должны быть оштрафованы на 50 тыс. драм ($140). Вот тебе и ОСАГО», - сказал Армен Мартиросян.

Он отметил, что в Армении идет процесс разорения, и если «с ОСАГО мы достигли европейских стандартов, тогда мы должны перейти и к стандартам европейского разорения».