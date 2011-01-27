Переговоры без Карабаха, как свадьба без невесты – Серж Саргсян

27 января 2011

За последние полтора-два года разговоры о войне, о возобновлении боевых действий в Карабахе стали привычным делом, и это очень плохо, потому что когда руководитель, вообще человек говорит о какой-то проблеме очень долго и уверенно, в какой-то момент он убеждается в правдивости своих слов. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил президент Армении Серж Саргсян.

«Я уверен, что единственный способ урегулирования конфликта – это мирный способ, и единственный путь – это проведение референдума в Нагорном Карабахе, или же признание результатов того референдума, который был проведен в 1991 году в полном соответствии с законодательством Советского Союза и международным правом. Вопрос может быть решен только компромиссным путем.

Я думаю, что я ничего нового не говорю. Потому что в 2007 году сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили нам документ, который был назван Мадридскими принципами...

В 2007 году и мы, и Азербайджан после долгих раздумий дали согласие на решение конфликта именно на этих принципах. Но чем дальше, тем больше Азербайджан начал свою собственную трактовку этих принципов. И когда речь идет о принципе самоопределения, они говорят: да, но в составе Азербайджана. Понятно, что такое самоопределение можно назвать лишь усеченным самоопределением, если можно так сказать. И второе: мол, неприменение силы, это в том случае, если нет у государства оккупированных территорий»,- отметил Серж Саргсян .

Говоря о переговорных сторонах, президент отметил, что переговоры ведет Армения, потому что нет другого выхода.

«И Азербайджан просто не хочет вести переговоры с Нагорным Карабахом. Но это не означает, что Нагорный Карабах не участвует в переговорном процессе. Потому что каждый раз сопредседатели, приезжая в регион, посещают Нагорный Карабах, встречаются с руководством Нагорного Карабаха.

Каждый раз до и после переговоров, естественно, я встречаюсь с руководством Нагорного Карабаха, потому что без Нагорного Карабаха вести какие-то переговоры – может, карабахцы обидятся – это будет похоже на то, чтобы идти свататься без невесты или жениха. Поэтому тут никакого секрета нет. И когда в очень многих случаях мы не обращаем внимания на постановку вопроса, потом ответ становится предметом спекуляций для Азербайджана», - отметил Серж Саргсян.

Говоря о возможных компромиссах, президент заявил, что ни карабахцы, ни население Армении не захотят вернуть ни сантиметра.

«Но, с другой стороны, мы на самом деле должны понимать, что любое решение должно привести к долговечному миру. И поэтому эти компромиссы необходимы. Но, конечно, нужны гарантии, что на самом деле такой долгосрочный мир будет установлен. А не так, как азербайджанцы говорят: пусть Карабах вернет всё, что было, а потом будем говорить о судьбе Карабаха. Так не бывает», - заключил Серж Саргсян.