Многие испражнялись прямо в штаны. Армянской армии 19 лет

28 января 2011

Произошел какой-то мелкий спор между двумя солдатами взвода, которым командовал мой приятель старшина-срочник. Об этом инциденте впоследствии узнал командир полка, и по неизвестным причинам 12 военнослужащих, в том числе и старшину, на 10 дней посадили на гауптвахту, расчитанную на 6 человек. Ключи от камеры были у юриста полка – капитана по званию.

С особым режимом в гауптвахте знакомить нет нужды. Скажу только одно: кормили раз в день, а туалетом для «кубахтчи» (так называли арестантов) служило простое ведро, которое меняли по заполнении при непосредственном надзоре юриста.



Но в один прекрасный день юрист по какому-то делу уезжает на 3 дня в Степанакерт и при этом забывает оставить ключь от гауптвахты у дежурного полка. Я об этом узнал после того, как все отсидели свой срок.



Те, кто караулил у дверей, тайком в замочную скважину засовывали хлебный мякиш, чтобы солдаты хоть чем-то питались. Кроме того, ведро заполнилось и в камере стояла ужасная вонь, но самое ужасное это то, что негде было удовлетворить естественные потребности. А по армейским устоям нужно было терпеть даже ценою жизни. Так что многие испражнялись прямо в штаны.

Дежурный полка - молодой лейтенант несколько раз звонил юристу, чтоб тот приехал и открыл дверь, но капитан почему-то отказывался возвращаться (от Степанакерта до полка всего 30 минут езды).

Через два дня приехал юрист и сделал выговор молодому лейтенанту за то, что тот по пустякам отрывал его от застолья.



Самсон А.