«Грапарак». Командующий ВС Армении веселился назло всем

29 января 2011

После публичных мероприятий по случаю 19-летия Армянской армии политическая элита страны во главе с президентом Сержем Саргсяном продолжила празднование в ресторане «Оджах».

Однако днем в центре внимания высокопоставленных военных оказался начальник Главного штаба генерал-полковник Юрий Хачатуров. Всех интересовала степень достоверности публикаций в прессе о его здоровье. Напомним, что писали, будто он был доставлен в больницу с сердечным приступом. Но Хачатуров не только ответил с ухмылкой, но всем назло был активнее остальных.