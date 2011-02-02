«Запрещенная» российская певица рассказала в Баку о ВВС Армении

2 февраля 2011

Российская певица Катя Лель продолжает благодарить руководство Азербайджана за то, что ее имя вычеркнули из «черного списка» артистов, посетивших Карабах и позволили вытупить с концертом в Баку.



На этот раз досталось дочери президента. «Прежде всего, хочу поблагодарить Лейлу Алиеву, дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева, к которой я обратилась с просьбой помочь в налаживании моих отношений с вашей страной. Эта очаровательная, хрупкая девушка помогла мне в построении диалога с Азербайджаном».

Лель рассказала, что в 2005 году «целый самолет артистов», которых впоследствии внесли в «черный список» минкульта Азербайджана, летел на сборный концерт в столицу Армении - Ереван. «После приземления в аэропорту Еревана, нас пересадили в военные самолеты и без подробных объяснений сказали, что везут нас на место проведения концерта. Только после прибытия мы узнали, что находимся в Карабахе», - продолжала сожалеть певица.

Дальше Катя сожаЛЕЛЬ попыталась помочь выбраться из «черного списка» коллегам, в частности, Сосо Павлиашвили, который, по ее словам, также полетал на армянских военных самолетах.

«У него в Баку такое количество друзей и поклонников, что он раньше просто жил там, приезжая в Азербайджан по нескольку раз в год. Он тоже очень удручен тем фактом, что не может приезжать в страну и видеться с друзьями. Мне очень хочется стать той «первой ласточкой», которая разрушит непонимание, объяснит людям непредумышленность и спонтанность произошедшего, а вслед за мной и другие артисты смогут наладить отношения с вашей замечательной страной», - передает слова певицы Trend.