Медведев велел Путину не пиариться

3 февраля 2011

Спецслужбы вычислили предполагаемых организаторов теракта в аэропорту "Домодедово", доложил президенту Дмитрию Медведеву директор ФСБ России Александр Бортников. Личность смертника, устроившего взрыв, установлена, а также задержаны люди, которые могут помочь выйти на причастных к теракту, передает его слова "Интерфакс".

Между тем Медведев особо подчеркнул в ходе встречи с главой ФСБ Александром Бортниковым и руководителем СК РФ Александром Бастрыкиным, что считает недопустимым заявлять о раскрытии теракта до проведения всех следственных процедур, упрекнув таким образом и Следственный комитет, и премьер-министра Владимира Путина, которые поторопились с подобными громкими заявлениями.

"Надо работать, а не пиариться", - категорично заявил президент в эфире телеканала "Вести", который показал отрывки встречи. "Считаю абсолютно недопустимым, когда до проведения всех следственных процедур и подготовки обвинительного заключения кто-либо объявляет о раскрытии преступления, тем более такого тяжкого, как преступление террористической направленности", - подчеркнул президент.