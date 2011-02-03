Обвиняемый в педофилии армянский бизнесмен химичил с золотом

3 февраля 2011

Газета «Аравот» представляет подробности о деятельности владельца Ахталинского горно-обогатительного комбината, бывшего советника премьера-министра Армении Сероба Тер-Погосяна. Напомним, что, согласно информации в прессе, Тер-Погосян обвиняется в растлении малолетних.



Эта информация получила широкую огласку в обществе. Выяснилось, что практически всем в Ахтале было известно о привычке Сероба. 2 года назад ахталинцы обратились к прибывшему из столицы журналисту опубликовать об этом статью, однако, поначалу выразив готовность, журналист попросил предъявить доказательства.

Бывший работник правоохранительных органов сказал «Аравот», что по крайней мере 5 лет назад у жителей Ахталы были серьезные сомнения по поводу Тер-Погосяна. Казалось сомнительным, что человек солидного возраста всегда окружает себя молодыми, красивыми парнями. Его телохранители не были широкоплечими ребятами-«шкафами», как телохранители армянских олигархов. Это симпатичные молодые люди с мягкими ручками.

Правоохранителям также стало известно, что в лаборатории горно-обогатительного комбината Сероб Тер-Погосян осуществляет незаконное изготовление золота. Силовикам приказали «сверху» пока не трогать господина Сероба.