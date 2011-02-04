Карабах и Ближний Восток: «Переговоры и прочее бла-бла-бла»

4 февраля 2011

Долгий и вполне бессмысленный процесс урегулирования карабахского конфликта схож с процессом ближневосточного урегулирования. Такое мнение в интервью бакинской газете «Зеркало» высказал главный редактор Агентства политических новостей России Константин Крылов.

- Ситуация очень похожая: есть две стороны, чьи взаимные претензии, по сути, непримиримы, и есть третья сторона, находящаяся вне конфликта, традиционно поддерживающая одну сторону, но совершенно не намеренная портить отношения с другой, с которой у нее, как водится, свои экономические отношения.

В ситуации с ближневосточным конфликтом - это США, в армяно-азербайджанском - Россия. В обоих случаях третий партнер предлагает относительно мирное сохранение сложившегося статус-кво. «Они удерживают часть вашей территории, вы этого не признаете - ну и давайте эту ситуацию заморозим». Ситуация обычно и замораживается под периодические «переговоры» и прочее «бла-бла-бла».