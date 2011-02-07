Азнавур обсудил в Швейцарии работы по установке мемориала жертв Геноцида армян

7 февраля 2011

5 февраля посол Армении в Швейцарии Шарль Азнавур принял участие во встрече рабочей группы по установке мемориала жертв Геноцида армян.

В рабочую группу входят представителин трех муниципальных служб Женевы – культурной, градостроительсной и архитектурной, фонда современного искусства Женевы, армянской общины Швейцарии и посольства Армении в Швейцарии.

В ходе встречи был представлен проект Мелика Оганяна, признанный победителем в международном конкурсе на лучший проект памятника.

Официальное открытие памятника намечено на 24 апреля 2013 года в одном из центральных общественных скверов швейцарской столицы, сообщает пресс-служба МИД.