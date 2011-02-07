Влюбленная женщина сорвала рейс авиакомпании Iberia

7 февраля 2011

Более 300 пассажиров не смогли вовремя улететь из Чили в Испанию из-за женщины, пытавшейся вернуть возлюбленного, сообщает Reuters со ссылкой на агентства EFE.

Полиция Чили в воскресенье, 6 февраля, получила от женщины, не пожелавшей представиться, сообщение о взрывном устройстве, находящемся на борту самолета авиакомпании Iberia, готовившегося к вылету из Сантьяго в Мадрид. Вылет самолета был немедленно отменен, члены экипажа и 312 пассажиров, находившиеся на борту, эвакуированы.

Представители правоохранительных органов, обследовавшие салон самолета и багаж пассажиров, никаких подозрительных предметов не обнаружили. Одновременно велись поиски женщины, оставившей сообщение о бомбе.

"Телефонную террористку" удалось вычислить, проверив список звонков, поступивших на борт самолета, готовившегося к взлету. Выяснилось, что абонент, звонивший в полицию с сообщением о заложенной бомбе, связывался с одним из пассажиров "заминированного" самолета. 30-летняя женщина, оставившая ложное сообщение о теракте, задержана, передает Лента.ru.