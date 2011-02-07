Водителя лишили прав за видеоролик в Facebook

7 февраля 2011

Суд северного израильского города Акко вынес прецедентное решение, лишив водителя прав после того, как тот выложил в социальной сети Facebook ролик, в котором заснял свою быструю езду.

Мужчина был обвинен в вождении с превышением допустимой скорости - 260 км/ч и создании угрозы жизни окружающим.

Вместе с водителем обвиняются и два пассажира, находившиеся вместе с ним в машине, за поощрение нарушения, передает MIGnews.com.

"После рассмотрения материалов дела и представленной видеозаписи я пришел к выводу, что на данном этапе имеются доказательства того, что преступление было совершено обвиняемым", - отметил судья Авишай Кауфман своем постановлении.