Генпрокуратура Армении получили жалобу на олигарха-матерщинника

8 февраля 2011

Газета «Чоррорд инкнишханутюн» поинтересовалась у начальника управления по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Шагена Тонояна, получили ли они письмо сайта «Хетк» адресованное Генпрокурору Агвану Овсепяну.

Шаген Тоноян ответил, что они получили и письмо, и запись телефонной беседы журналиста с депутатом НС Рубеном Айрапетяном. «Существуют четко определенные сроки ответа, в эти сроки мы и ответим», - сообщил Тоноян.

Напомним, что депутат, крупный предприниматель, президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян оскорбил журналиста, после чего редакция обратилась в прокуратуру.