Армянская община хочет избавиться от священника-ловеласа

9 февраля 2011

Священник Армянской Апостольской церкви в болгарском городе Варна Саргис Ованисян, подвергшийся избиению в ночном клубе летом прошлого года, «находится в добром здравии». Об этом Epress.am сообщили представители армянской общины Болгарии.

Напомним, что вчера пресс-секретарь Католикоса Гарегина Второго отец Ваграм в беседе с Epress.am заявил, что Первопристольный Эчмиадзин пригласил Саргиса Ованисяна на беседуоднако отец Саргис пока не явился, так как находится на лечении.

Представители армянской общины считают, что «информация Первопристольного Эчмиадзина не соответствует действительности, или данный священник просто лжет Католикосу».

Среди болгарских армян ходят слухи о том, что после развода отец Саргис проживает с подругой, и армяне не хотят, чтобы он продолжал проповедовать в церкви.

Отметим, что еще в августе 2010 года ряд болгарских изданий опубликовал скандальную историю, главным «героем» которой стал отец Саргис. В ночь на 31 августа он подвергся нападению в ночном клубе «Ароганс» известного курорта «Златы пясцы». По пути в туалет на отца Саргиса напали несколько человек и нанесли удары по голове, в результате чего был сильно поврежден правый глаз священника. Его экстренно прооперировали в одной из местных больниц. Долгое время оставалась опасность того, что священнослужитель лишится зрения.

По словам представителей общины, в своих открытых письмах они подчеркнули, что «отец Саргис также замешан в наркобизнесе».

В беседе с Epress.am отец Ваграм отметил, что в этом вопросе Эчмиадзин «будет последователен и примет решение после беседы со священником и рассмотрения дела».