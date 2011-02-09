Ирану с Арменией дружить стыдно, считают в Баку

9 февраля 2011

В Баку перед посольством Ирана проходит акция протеста, направленная против вмешательства Ирана во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, участники акции выкрикивают лозунги «Долой Иран, долой Армению!», «Позор Ахмадинежаду, который раскрывает свои объятия убийце азербайджанских детей в Ходжалы – Саргсяну!».

Участники акции также требуют обеспечения прав азербайджанцев, живущих в Иране.

Вмешательства со стороны полиции в ход акции протеста не наблюдается.

Организатором пикета перед посольством Ирана в Азербайджане является Международный центр диаспоры.

Посольство Ирана не приняло резолюцию пикета.