6 млн – это месть армянских олигархов газете

9 февраля 2011

В последнее время появилась тенденция предъявлять СМИ судебные иски согласно закону Гражданского Кодекса Армении «О порядке и условиям возмещения морального ущерба, нанесенного чести и достоинству». Об этом на встрече с журналистами в среду заявила юрист Комитета по защите свободы слова Ольга Сафарян, комментиру постановление суда и иск армянских депутатов-олигархов против редакции газеты «Айкакан жаманак».

Напомним, что на днях суд обязал редакцию газеты «Айкакан жаманак» выплатить по 2 млн 44 тыс драмов (около $5600) трем армянским депутатам, крупным предпринимателям Рубену Айрапетяну, Самвелу Алексаняну и Левону Саргсяну. Согласно решению суда, опубликованные в статье газеты «Семеро из восьми в списке» от 14 октября 2010 года, не соответствуют действительности.

«Вердикт был принят в рамках закона, так как правительство учредило выплатить штраф в размере 2000-кратной минимальной зарплаты. Однако отмечается, что, утверждая сумму, суд должен учитывать способы и средства распространения этой информации, а также материальное состояние распространяющего. Учел ли суд материальное состояние газеты при вынесении вердикта о максимальной выплате в 6 миллионов драмов?», - задалась вопросом Сафарян.

Другой участник пресс-конференции председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян выразил мнение о том, что этот иск и решение суда – месть газете «Айкакан жаманак», так как до начала судебного разбирательства газета напечатала статью-поправку, в которой отмечался источник информации, чего, однако, суд не учел.