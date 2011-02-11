Власти Армении покровительствуют траффикингу и порнобизнесу – заявлению

11 февраля 2011

Один из четырех рассекреченных проектом Викиликс документов по Армении – секретная депеша посла США об усугубляющейся проблеме траффикинга и порнобизнеса в нашей стране. Армянский национальный конгресс прокомментировал публикации.

«Несколько лет назад Армения была внесена в соответствующий международный «черный список» траффикинга. Документ представляет ужасающие подробности этого явления, в частности, отмечается, что здесь мы имеем дело и с педофилией. Главной причиной усугубления этого преступного явления посол считает тяжелейшее социальное положение, крайнее обнищание, когда даже сами родители вынуждены толкать своих детей на проституцию. Документ составлен на основе исследования посольства США в этой сфере и беседы посла с генпрокурором Армении Агваном Овсепяном.

Это скандальное открытие Викиликс доказывает, что Армения на официальном уровне, в лице Генеральной прокуратуры, занимается покровительством траффикинга и порнобизнеса.

Если это позорное явление не раскрывается, если Национальное собрание и Серж Саргсян не увольняют генерального прокурора Армении Агвана Овсепяна и в его отношении не осуществляется уголовное преследование, значит, на них падет вся ответственность за преступные действия генпрокуратуры. Это показывает, что, по сути, траффикинг и порнобизнес в Армении находятся под патронажем высшей власти», - отмечают авторы заявления.