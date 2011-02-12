Получают ли мертвые души Армении пенсии?

12 февраля 2011

По данным газеты «Грапарак», в Специальной следственной службе подготавливают материалы в связи с нарушениями в Государственной социальной службе.



Речь о несуществующих пенсиях мертвых душ, которые были обнаружены в результате проверок Контрольной палаты. В Специальную следственную службу на допрос были приглашены сотрудники областных структур социальной службы.

Генпрокуратура Армении настоятельно отрицает эти слухи, заявляя, что никакого дела в этой связи возбуждено не было. «Никакого материала из Контрольной палаты мы не получали. А дать ход делу мы сможем, когда нам отправят соответствующие материалы. В законе четко зафиксирован этот порядок», - сказал начальник управления по связям с общественностью и СМИ при прокуратуре Шаген Тоноян.



Нам стало известно, что в январе в отделении «Айпост» пенсии получили на 8000 меньше пенсионеров, чем в ноябре. Было выплачено меньше пенсий на 800 млн. драмов, это свидетельствует о том, что количество мертвых душ было больше, чем заявляли до сих пор.