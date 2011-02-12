Статистика: Улетают из Армении больше, чем прилетают

12 февраля 2011

За первый месяц 2011 года зафиксирована отрицательная разница вылетевших и прибывших пассажиров в аэропортах Армении «Звартноц» и «Ширак», сообщает газета «Айкакан жаманак».

Согласно статистическим данным Главного управления гражданской авиации Армении за январь 2011 года число покинувших страну на 5500 человек больше, чем прибывших. Это означает, что динамика миграции, зафиксированная в прошлом году, сохранилась. В январе 2010 года из страны вылетело на 6300 пассажиров больше, чем вернулось.