Янукович спутал Беларусь с Болгарией, а Джигарханян - с Литвой

12 февраля 2011

Известные люди за рубежом нередко приписывают Беларуси дополнительные возможности или ошибаются с ее названием.

Президент Украины Виктор Янукович во время рабочей поездки в Херсонскую область сделал неожиданное заявление.

На пресс-конференции для местных журналистов, президент, характеризуя свои впечатления от посещения докостротельного завода «Паллада», подчеркнул, что предприятия в сложной конкурентной борьбе выиграло тендер по строительству крупнейшего дока для Беларуси. Однако Янукович явно оговорился, так как ранее сообщалось, что док грузоподъемностью 23,5 тыс. тонн строиться ХГЗ «Паллада» для Болгарии, передает ej.by.

Чуть раньше известный советский актер, режиссер Армен Джигарханян сделал сходную ошибку, отвечая на вопросы читателей bbcrussian.com.

Вот фрагмент из звуковой версии интервью:

"Би-би-си: Вот, Дмитрий из Минска тоже следит за каждым вашим словом. Дмитрий вас спрашивает, почему вы поздравили Лукашенко с победой на выборах последних?

Армен Джигарханян: Потому что вся наша пресса сообщила, что этот самый Лукашенко получил 89%, и все. А я люблю Молда… эту самую… Литву.

Би-би-си: Белоруссию. Белоруссию".