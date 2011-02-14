Египетскую конституцию перепишут за 10 дней

14 февраля 2011

Верховный совет вооруженных сил Египта, к которому перешла власть в стране после отставки президента Хосни Мубарака, планирует закончить написание новой конституции страны в десятидневный срок, сообщает AFP. В течение двух месяцев будет проведен референдум по основному закону государства.

Об этом агентству рассказали топ-менеджер Google Ваэль Гоним и блогер Амр Салама, которые были одними из инициаторов народных волнений в Египте. Они встретились с военными и изложили им свои взгляды на события в стране, а также узнали о дальнейших планах военной хунты.

Одной из основных претензий к прежней конституции являлось ограничение на участие в выборах, которое не оставляло оппозиции шансов на полноценное участие в политической жизни страны.