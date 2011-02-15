Партия президента Армении может вытолкнуть партию олигарха из коалиции

15 февраля 2011

По некоторым данным, председатель второй по количеству депутатов «Процветающей Армении», крупный предприниматель Гагик Царукян, тем не менее, подпишет новый коалиционный меморандум, в котором отмечено, что эта партия также поддержит кандидатуру Сержа Саргсяна на президентских выборах 2013 года, пишет «168 жам».

Публикацию меморандума, согласно тем же источникам, просто отложили, чтобы она состоялась после субботнего съезда «Процветающей Армении». В противном случае, если ППА не подпишет документ, Республиканская партия, которую возглавляет президент Серж Саргсян, продолжит настаивать на ее выходе из коалиции.

В ППА эту ситуацию комментируют в контексте того, что они решили не идти на этот шаг по своей инициативе, тем самым, поставив РПА перед непростым выбором устранить их из коалиции.