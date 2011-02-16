В Карабахе уже уничтожили 68 хищников

16 февраля 2011

Темой обсуждений на вчерашнем заседании правительства Нагорно-Карабахской Республики стало регулирование поголовья хищников, сообщает газета «Еркир».



Начальник управления окружающей среды и природных ресурсов при правительстве Гарик Григорян, представив на обсуждение предусмотренную государственными средствами программу мероприятий на 2011 год по регулированию поголовья хищников, сообщил, что только за последний месяц в республике было уничтожено 68 волков.

В правительстве поинтересовались, не встанет ли управление перед другой, вредящей природе проблемой, уничтожая хищников, и проводит ли оно соответствующий мониторинг. В ответ на это Гарик Григорян сообщил, что таких мероприятий в республике не осуществляли с 1987 года. В 2008-ом был уничтожен 51 волк, в 2009-ом и 2010-ом – 146 и 179, соответственно. По словам начальника управления, исследования будут продолжены.

Напомним, что за уничтожение одного волка выделяется 100 000, а за шакала – 8 000 драмов.