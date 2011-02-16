2026 г. 3 июня, среда
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Почти половина пищи в Армении генетически модифицирована

Единственная лаборатория на Кавказе, способная выявить в еде генетически модифицированные продукты (ГМП), «Стандарт диалог» выяснила, что в 40% потребляемой в Армении растительной и животной пищи обнаружен так называемый ГМП, пишет газета «ЧИ».

Так, в 15% проверенной местной и импортируемой мясной продукции обнаружен ГМП, а в некоторых случаях генетически модифицированным продуктом было все мясо. Для сравнения отметим, что в странах Евросоюза допустимой дозой ГМП в пищи для взрослых считается 0.9%, а в детском питании он категорически запрещен. Специалисты успокаивают сами себя тем, что якобы подобных продуктов в Армении почти не производят.

Однако не секрет, что на армянском рынке продуктов питания огромную долю составляют импортируемые товары. В импортируемой колбасе и курином мясе, кстати, обнаружена соя, содержащая ГМП.

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