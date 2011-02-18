Молодые армяне и азебайджанцы встали перед проблемой незнания грузинского

18 февраля 2011

Незнание грузинского языка создает серьезные проблемы армянам и азербайджанцам компактно проживают в регионах Самцхе-Джавахети и Квемо Картли.

Район Болниси. Грузия. 27-летний Захир Мусаев единственный в селе человек, который разбирается в компьютере. Программы он изучил в марнеульском филиале педагогического университета Грузии. Лекции там читают на азербайджанском языке. Сам он говорит, что из-за незнания грузинского не может найти работу.

«Мне удалось пройти первый тур в одном из банков, но я столкнулся с проблемой, когда на очередном этапе понадобилось знание грузинского языка. В университете нас ему не учили, да и в школе грузинским практически не занимались. Теперь для изучения языка у меня нет денег», - заявляет Мусаев.

В селении Аязма 100% населения составляют этнические армяне. Грузинской школы здесь нет. Местные жители на государственном языке не говорят. С недавних пор в регионах Джавахети и Квемо Картли открывают грузинские школы. Это помогает местным жителям. В армяноязычных учебных заведениях грузинский изучают как один из предметов - три раза в неделю.

«Мы установили квоты для вузов, на которые они будут принимать представителей национальных меньшинств. Это дало нам очень большой эффект, когда в позапрошлом году было 10 студентов, поступивших в наши вузы, сегодня эта цифра доходит до трехсот», - отмечает депутат парламента Георгий Габашвили.

Живя в Грузии на протяжении многих десятилетий, представители этнических меньшинств не считали нужным учить государственный язык. Старому поколению он был ненужен. Пожилые люди не стремились покинуть родные села, да и власти в этом вопросе особой активности не проявляли. Молодое поколение же сидеть на месте не хочет и пытается выехать за пределы своих регионов, резюмирует издание «Кавказ онлайн».