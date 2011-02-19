Сегодня в Армении отмечают праздник Святого Саркиса

19 февраля 2011

19 февраля 2011 г. Армянская апостольская церковь отмечает праздник святого полководца Саркиса.

Святой полководец Саркис считается заступников молодых. В этот день молодые люди молятся и просят святого донести их молитвы до Всевышнего.

Распоряжением Католикоса Всех Армян Гарегина II праздник святого полководца Саркиса провозглашен Днем благословения молодых. В день праздника в церквях, носящих имя святого полководца Саркиса, служится Св. Литургия, после чего проводится обряд благословления молодых.

Этот день в Армении принято отмечать не только церковными обрядами. Существуют также ставшие доброй традицией народные обычаи. В ночь перед праздником святого Саркиса молодые едят соленый блин, после этого ничего не едят и не пьют и ожидают откровение во сне: кому предназначена какая невеста (или жених).

К этому дню относится еще один обычай: поднос с мукой из жареной пшеницы ставят на крыше или на балконе и ждут следа копыта коня святого полководца Саркиса. Согласно легенде, святой Саркис должен с ангелами пролететь над домами. И если в подносе с мукой оставит след от копыта своего белого коня (символ чистоты и беспорочности), то в этом году исполнится мечта влюбленного юноши или девушки.