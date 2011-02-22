Настало время отозвать подпись из-под армяно-турецких Протоколов – дашнак

22 февраля 2011

Армения должна отозвать свою подпись из-под армяно-турецких Протоколов. Об этом на пресс-коференции 22 февраля заявил ответственный по политическим вопросам ереванского офиса «Ай дат» «Дашнакцутюн» Киро Маноян.

По его словам, причин для этого много, и необходимо сделать это как можно скорее, так как Турция, считает Маноян, постоянно заявляет, что все равно не ратифицирует Протоколы до тех пор, пока не будет урегулирован карабахский конфликт.

«22 апреля прошлого года, когда президент остановил процесс ратификации Протоколов, в своем заявлении он сказал, что подпись пока не отзывается. Ясно, что это «пока» должно иметь какие-то сроки, думаю, что они подошли. По крайней мере, в мыслях президента. Это только предположение, но, учитывая все заявления президента, сделанные в течение последних недель и месяцев, особенно на Кипре, нужно сделать вывод, что, похоже, в мыслях президента уже завершился или вскоре подойдет к концу этот срок «пока»», - сказал Киро Маноян.

По словам дашнакского деятеля, Турция пытается сделать так, чтобы давление на Армению продолжилось, и чтобы она вдруг не отозвала подпись.