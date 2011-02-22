22 ТТ 222. Полиция Армении оценивает лучшие номерные знаки в 1 миллион

22 февраля 2011

Полиция Армении опубликовала список номерных знаков автомобилей, которые уйдут с молотка 9 марта.

Стартовая цена самых дорогих номерных знаков, предусмотренных для физических лиц, составляет 1 200 000 драмов (около $3 290), а минимальный размер следующей ставки – 120 000 др. ($329).

В этот список вошли следующие номера: 01 NV 001, 02 DD 002, 05 VV 005,05 PD 005, 07 UD 007, 09 TL 009, 10 OT 001, 11 DT 111, 22 TT 222, 22 VT 222, 33 TS 333, 40 DD 004.

Стартовая цена на самые дорогие номерные знаки для юридических лиц также составляет 1 200 000 драмов.

На аукцион выставлены также номера подешевле. Их цена составляет 600 000 ($1643), 240 000 ($657) и 120 000 ($329) драмов.

Аукцион состоится 9 марта, в 10:00, в заде административной части Дорожной полиции. В нем могут принять участие взятые на учет в Дорожной полиции под своим именем, физические или юридические лица, имеющие право на транспортные средства, или представители последних.

Заявки принимаются с 22 февраля 2011г. до 13:00 7 марта 2011г., в будние дни с 10:00 до 18:00.