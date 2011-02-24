Руководство Армении наглеет, считает политик

24 февраля 2011

Принятое на прошлой неделе новое коалиционное заявление, подписанное правящей в Армении Республиканской партией, «Процветающей Арменией» и «Оринац еркир» – это узурпация власти. Об этом на всетрече с журналистами 24 февраля заявил лидер Народной партии, владелец лишенной эфира телекомпании «АЛМ» Тигран Карапетян.

«Те силы, которые смогли бы соперничать или противостоять в избирательных процессах, или управленческих вопросах вообще, сегодня объединились и весьма вероятно, что на выборах выступят единым списком, доведя до сознания народа «а что вы хотели, мы объединили ведущие силы». То же самое сделали и на телевизионном поле», - сообщил Тигран Карапетян.

По его словам, сегодня в Армении сформировалось мнение, что «есть власть, которая еще больше обнаглела, есть оппозиция, которая рвется к власти, и есть новая оппозиция».

«Мы и есть новая оппозция. Народная партия не борется за кресла, а вышла на улицы ради справедливости. Но в этой стране справедливости нет. Во всех областях царят монополия, нестабильность, атмосфера безнаказанности и вседозволенности», - отметил политик.

Он также сказал о запланированном на 28 февраля митинге, который «на удивление некоторым будет многолюдным». «15 февраля, когда мы решили выйти на улицы, некоторым показалось, что людей стало меньше. Такого не может быть. Люди всегда будут собираться вокруг справедливости. Нас могут остановить только полностью уничтожив», - подытожил Тигран Карапетян.