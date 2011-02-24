Полиция разминировала грузинский телеканал

24 февраля 2011

Грузинская полиция завершила разминирование офиса телекомпании «Имеди». Как сообщает GHN со ссылкой на правоохранитильные органы, всего у входа в телекомпанию было установлено три мины. Все они были спрятаны в пакетах из-под сока.

Однако по неизвестной пока причине, взрывные устройства не были приведены в действие.

На местонахождение мин указал один из задержанных по делу о предыдущих терактах, Гогита Аркания.

Группа граждан Грузии, в том числе живущих в Гальском районе Абхазии, была задержана по подозорению в совершении терактов, которые якобы заказал майор Евгений Борисов, который служил в российском воинском контингенте в Абхазии.