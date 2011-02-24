Сахарный монополист Армении душит мелкие магазины

24 февраля 2011

Спикер государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Нелли Даниелян в ответ на публикации в газете «Жаманак» о том, что уже во многих магазинах сахарный песок продают по цене 450 драмов ($1,20) за килограмм отметила: «Согласно результатам нашего мониторинга, в сети супермаркетов «Ереван Сити» сахарный песок продается по розничной цене 345 драмов... Так как эти супермаркеты принадлежат импортеру сахара в Армению, то мы основываемся на ценах этой сети... В данных супермаркетах продукт продается свободно... Следовательно, комиссия не выявила случаев злоупотребления».

А в мелких и средних магазинах комиссия мониторингов не проводит. Отметим, что Самвел Алексанян и на этот раз пошел на хитрость: раньше владельцы мелких и средних магазинов забирали из складов Алкесаняна сахарный песок по несравнимо низкой цене, а теперь им предлагают покупать его в сети супермаркетов «Ереван Сити».

Следовательно, покупая сахар в супермаркетах, и перепродавая его по более высокой цене, чтобы обеспечить себе прибыль. Из этого следует, что потрбители начнут делать покупки только в супермаркетах Алексаняна, и настанет день, когда сахарный песок будет продаваться только в «Ереван Сити». Некоторые источники утверждают, что Самвел Алексанян настолько огорчился снижением платежеспособности потребителей, что решил забрать себе те 30-50 драмов, которые зарабатывали владельцы мелких магазинов на его сахарном песке.