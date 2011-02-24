Эмиграция из Армении приводит к гомосексуализму, вывел оппозиционер

24 февраля 2011

Создавшаяся в Армении ситуация ведет к потере Карабаха и демократии, росту цен и эмиграции. С таким заявлением на пресс-конференции в четверг выступил председатель правления Аармянского общенационального движения (АОД) Арам Манукян.



«Поверьте, приостановка этих процессов в такой момент иногда бывает серьезнее, чем приход к власти», - сказал политик, подчеркнув, что продолжающая эмиграция может привести к катастрофе. «Бизнес из Армении выводится, Армения не инвестиционная страна. Власть переводит свой бизнес в Грузию. Те, у кого есть возможность, отправляет детей заграницу».

Манукян также отметил, что страну ежегодно покидает 10 тысяч мальчиков в возрасте 15-16 лет. «Это приводит за собой гомосексуализм, расшатывание семей, поздним бракам, разводам. Дисбаланс количества мальчиков и девочек – серьезнейшая демографическая проблема», - заявил оппозиционер, подчеркнув, что этим процессам нужно положить конец.

«Наша политическая команда готова руководить движением по возможности благоразумно, без потерь, осуществить смену власти организованно, испытанными методами и состоявшейся командой», - заключил Манукян.