2026 г. 3 июня, среда
Epress

Знаменитого дизайнера задержали за антисемитские высказывания и нападение

Британского дизайнера Джона Гальяно, занимающего пост арт-директора французского модного дома Christian Dior, задержали в Париже. Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию, модельер был задержан за антисемитские высказывания и предполагаемое нападение.
По словам источника агентства, инцидент с участием Гальяно произошел на правом берегу Сены, в престижном районе Маре. Полиция задержала дизайнера после того, как он якобы нагрубил паре, сидевшей на террасе кафе. Какова была причина, побудившая модельера высказаться в адрес пары, пока не выяснено.


К настоящему моменту 50-летнего Джона Гальяно отпустили до тех пор, пока ему официально не будут предъявлены обвинения. Агентство не приводит комментариев самого дизайнера по поводу случившегося, передает Лента.ru.

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