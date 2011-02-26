Замгенпрокурора Армении обвиняется за получение взятки у отца солдата

26 февраля 2011

Заместитель военного прокурора третьего гарнизона Военной прокуратуры Армении А.Агабекян обвиняется в попытке получения взятки в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении.

По указанию заместителя генпрокурора, военного прокурора Армении Геворка Костаняна против заместителя военного прокурора третьего гарнизона возбуждено уголовное дело по обвинению в попытке получения взятки в особо крупных размерах.

Согласно сообщению, заместитель гарнизонного прокурора требовал у гражданина М. взятку за назначение более мягкого наказания для его сына, обвиняемого в краже во время прохождения срочной службы.

Предварительное следствие по уголовному делу ведет Специальная следственная служба Армении.