В Армении и Азербаджане есть 2 из трех признаков революционной ситуации

28 февраля 2011

Цепь антиправительственных выступлений в арабских странах теоретически может перекинуться и на закавказские республики. Об этом заявила Яна Амелина, зав.сектором Кавказа казанского Центра региональных и этнорелигиозных исследований в интервью ИА «Рес».

Все закавказские государства, по ее словам, имеют большой внутренний конфликтный потенциал. «Для них характерны массовое недовольство населения действиями правительства или властей в целом, пронизавшая общество коррупция (эксперт игнорирует успехи Грузии в борьбе с малой и средней коррупцией, зафиксированные международными авторитетными организациями - ред.), огромный разрыв в доходах и возможностях самореализции между бедными и богатыми слоями общества».

По словам Амелиной, сегодня есть все основания полагать, что в Армении, Азербайджане и Грузии наличествуют первые два признака революционной ситуации, но, в отличие от государств арабского Востока, отсутствует третий. «Согласно известному ленинскому определению, революционной она становится именно тогда, когда господствующий класс уже не может сохранять в неизменном виде своё господство, а низы не хотят так жить. А также значительное повышение активности масс, их готовность к самостоятельному революционному творчеству», - пояснила аналитик.

Она советует не будем забывать еще об одном - внешнем - факторе. «Кто и когда подтолкнет трухлявую стену авторитарно-олигархических режимов (возможно, лишь в Армении чуть меньше авторитарности, но и там вполне достаточно олигархичности), гадать не стоит - эти процессы во многом развиваются стихийно, а самое главное, быстро», - резюмировала Амелина.