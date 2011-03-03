В Ватикане насчитали 32 женщины

3 марта 2011

В городе-государстве Ватикан провели перепись населения: из 573 граждан, включая Папу Римского, насчитали всего 32 женщины.

Среди них 306 - дипломаты, действующие или уже на пенсии, 86 являются стражниками, а 73 - кардиналами, сообщает «Комсомольская правда».

При этом, согласно статистике, постоянно в Ватикане проживает 221 человек.

Перепись была проведена для установления нового закона, касающегося дорожного движения в государстве, а также для внедрения новых специальных водительских удостоверений.

Проблемы с автомобильным трафиком решили урегулировать после того, как за 2010 год в Ватикане, размер которого всего 44 гектара, было зарегистрировано 2,1 млн посещений на автомобилях.