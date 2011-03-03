Киркорову не верилось, что он в Баку, Аллегрове удалось сдержаться

3 марта 2011

Накануне 2 марта на сцене в столице Азербайджана состоялся концерт российского композитора Игоря Крутого, в котором приняли участие Александр Серов, Лайма Вайкуле, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Лара Фабиан.



Как передают азербайджанские СМИ самыми бурными овациями и наибольшим количеством цветов публика одарила Флиппа Киркорова, который впервые выстапает в Баку. До концерта местная «Организация освобождения Карабаха» требовала запретить Киркорову и Аллегровой въезд в страну из-за армянских корней артистов.

«Не верится, наконец, я в Баку! Это исторический для меня день! Во время прогулки по городу я был поражен гостеприимству бакинцев! Мне улыбались прохожие, махали из автобусов, зазывали в магазины! Спасибо Игорю Крутому за предоставленный мне шанс выступить в Баку. Я мечтаю дать в Баку большой концерт!», - заявил во время выступления Филипп Киркоров. Покидая сцену, он сказал: «Баку, я не говорю тебе прощай!».

Ирина Аллегрова, проживавшая в Баку, ограничилась дифирамбами лишь в адрес Игоря Крутого. При этом публика осыпала ее букетами цветов.