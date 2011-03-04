В Йемене убиты два манифестанта

4 марта 2011

В ходе антиправительственной демонстрации в йеменской провинции Амран двое манифестантов были убиты военнослужащими, сообщает Лента.ru со ссылкой на AFP.

По словам лидера оппозиционеров-шиитов, пожелавшего остаться неназванным, пострадали еще девять человек.

Солдаты открыли огонь по толпе демонстрантов, требовавших отставки президента страны Али Абдуллы Салеха. На сайте повстанцев сообщается, что столкновение произошло возле деревни Семла, в 170 километрах от столицы Йемена Саны.

В общей сложности за время беспорядков и выступлений оппозиции в Йемене погибли по меньшей мере 19 человек. Однако о 19 погибших и десятках пострадавших сообщалось еще 26 февраля.