Бывший президент Франции предстанет перед судом по обвинению в коррупции

7 марта 2011

Бывший президент Франции Жак Ширак предстанет сегодня перед судом по обвинению в коррупции. Дело, по которому проходит экс-президент, относится к временам, когда Ширак занимал должность мэра Парижа в 1977-1995 годах. Если вина его будет полностью доказана, бывший французский лидер в свои 78 лет может на 10 лет отправиться за решетку, а также заплатить штраф в €150 тысяч.

По мнению гособвинителей, Ширак проворачивал "темные сделки", выплачивая заработную плату несуществующим работникам. Всего в деле присутствует информация о семи предполагаемых фиктивных рабочих местах. Таким образом, Елисейский дворец обвиняет бывшего президента в хищениях денежных средств и злоупотреблении доверием.