Глава МИД Японии подал в отставку из-за пожертвований знакомой иностранки

7 марта 2011

Министр иностранных дел Японии Сейдзи Маэхара подал в отставку, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

48-летний Маэхара сделал это заявление на пресс-конференции, которая состоялась 6 марта.

Маэхара подал в отставку после того, как обнаружилось, что фонд его политической поддержки принимал денежные пожертвования от гражданина другой страны. Согласно японскому законодательству, политическим фондам запрещено принимать пожертвования от иностранцев, даже если те родились на территории Японии.

Глава МИД признался, что за последние несколько лет его фонд получил 250 тысяч иен (три тысячи долларов) от 72-летней кореянки, которая большую часть жизни проживала в Японии, однако не являлась гражданкой этой страны. По словам Маэхары, они были друзьями с детства.

Сейдзи Маэхара занимал пост главы внешнеполитического ведомства в течение полугода и считался наиболее вероятным преемником премьер-министра Японии Наото Кана.