Фиаско итальняскиx клубов в Лиге Чемпионов

10 марта 2011

Итальянские футбольные клубы продолжают неудачные выступления в Лиге Чемпионов. 8 марта «Рома» выбыла из турнира потерпев поражение от донецкого «Шахтера», а на следующий день «Милан» в гостях сыграл вничью с английским «Тоттенхемом», тем самым лишившись путевки четвертьфинала. Отметим, что первый матч футболисты «Милана» проиграли со счетом 0:1. На данный момент лишь один итальянский клуб продолжает бороться за путевку в следующий тур – миланский «Интер», который на следующей неделе померится с силами с мюнхенской «Баварией» в Германии. Напомним, что первую встречу итальянцы также проиграли со счетом 0:1, а это означает, что шансы выхода в четвертьфинал весьма малы.

9 марта немецкий клуб «Шалке 04» на своем поле обыграл испанскую «Валенсию» со счетом 3:1, и вышел в четвертьфинал. Первая встреча этих команд закончилась ничьей.

На следующей неделе состоятся последние 4 матча 1/8 финала Лиги Чемпионов: «Манчестер Юнайтед» - «Олимпик Марсель», «Бавария» – «Интер», «Реал Мадрид» - «Олимпик Лион», «Челси» - «Копенгаген».