2026 г. 3 июня, среда
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Заключенные армянской тюрьмы прекратили голодовку

Объявившие голодовку осужденные тюрьмы «Нубарашен» прекратили акцию протеста после того, как начальник тюрьмы Тигран Навасардян пообещал арестантам выполнить все их требования.

12 марта 70 осужденых в «Нубарашена» устроили голодовку из-за того, что им не позволяют встречаться с родственниками и получать от них передачи. Осужденные направляли письма начальнику тюрьмы «Нубарашен», однако тот отказывался их принимать.

Голодающим удалось связаться с родственниками и сообщить только о двух вышеуказанных требованиях. Выяснить остальные требования заключенных пока не удалось.

Армения
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