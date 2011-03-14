Заключенные армянской тюрьмы прекратили голодовку

14 марта 2011

Объявившие голодовку осужденные тюрьмы «Нубарашен» прекратили акцию протеста после того, как начальник тюрьмы Тигран Навасардян пообещал арестантам выполнить все их требования.

12 марта 70 осужденых в «Нубарашена» устроили голодовку из-за того, что им не позволяют встречаться с родственниками и получать от них передачи. Осужденные направляли письма начальнику тюрьмы «Нубарашен», однако тот отказывался их принимать.

Голодающим удалось связаться с родственниками и сообщить только о двух вышеуказанных требованиях. Выяснить остальные требования заключенных пока не удалось.