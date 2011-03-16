2026 г. 3 июня, среда
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Баку не знал об армяно-турецком сближении

Баку не знал о начале нормализации армяно-турецких отношений, заявил в интервью CNN turk заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

По его словам, Турция допустила ошибку, не согласовав с Азербайджаном процесс по нормализации отношений с Арменией.

«Если бы в свое время Азербайджан знал о начале нормализации отношений между Арменией и Турцией, то процесс мог бы быть направлен в другом направлении. К тому же подписанные договоры между Анкарой и Ереваном в Цюрихе поставили в тупик переговоры по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта», - передает слова дипломата 1news.az.

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