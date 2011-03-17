«Уважаемая госпожа Мурадова...». Президента Армении взволновало послание из Баку

17 марта 2011

Президент Армении Серж Саргсян отреагировал на обращение вице-спикера парламента Азербайджана Бахар Мурадовой, которая публично обратилась к армянскому лидеру и его супруге и, в частности, заявила: «Не позволяйте Вашему народу убивать детей».

«Уважаемая госпожа Мурадова, меня искренне взволновало Ваше заявление на заседании Милли Меджлиса, которое было адресовано мне и моей супруге. Взволновало по двум причинам. Прежде всего потому, что Вы, думаю, были честны и убеждены в Ваших словах.

Во вторых, слагаемые и новоявленные легенды о моем народе день ото дня настолько укореняются в вашей стране и, кажется, для многих становятся жизненным кредо, что их будет все труднее изменить посредством сухих фактов и здоровой дискуссии, не говоря уже о том, чтобы убедить многоуважаемую госпожу в обратном, показав ей невыдуманную реальность.

Я решил отреагировать на Ваше заявление как армянин и как человек. Уверен, если Вам удастся завязать разговор с теми азербайджанцами, которые хорошо знакомы с нашим народом, они, будучи искренними, обязательно расскажут Вам о том, каковы на самом деле армяне. Я понимаю, что это трудная задача, однако попробуйте, тем не менее, услышать их искреннее мнение.

Безусловно, даже после этого пропаганда представит Вам и всем Вашим соотечественникам множество других ужасающих «историй», но уверяю Вас, идущие от сердца истории, которые Вам расскажут упомянутые мною люди, будут непреходящими, ибо они будут реальными.

Воистину, существует проблема, которую мы должны решить сообща. Совместно. Мы обязаны это сделать для того, чтобы не оставлять этот груз нашим детям. Но для того, чтобы сделать это, мы в первую очередь должны быть способны изменить общественную атмосферу, которая толкает к гибели, должны быть способны отказаться от питающих эту атмосферу механизмов, мы должны быть способны изменить в корне ту среду, которая рождает насилие, делает возможным насилие, приводит к невозместимым потерям жизней молодых людей, когда возможны даже сомнительные истории, спекулирующие жизнью ребенка, имеющие примитивную цель навесить определенные ярлыки на целый народ.

Мы должны ответить матерям всех этих молодых людей. Вместе. А эти матери от нас требуют только одного – своих сыновей.

Уважаемая госпожа Мурадова!

Несмотря на то, что Ваше заявление не имело ничего общего с реальностью, я решил ответить на него. И я надеюсь, что после беспристрастного следствия по упомянутому Вами убийству ребенка Вы сможете выступить еще с одним заявлением, как бы это ни было для Вас трудным.

С уважением,

Серж Саргсян», - передает слова президента его пресс-служба.

Напомним, что азербайджанские СМИ распротранили информацию, что в начале марта снайпер с армянской стороны застрелил 9-летнего мальчика по ту сторону границы с Азербайджаном.