2026 г. 3 июня, среда
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Экономика Армении нуждается в экстренном лечении, уверен экс-глава ЦБ

С точки зрения экономической политики Армения достигла черты, после которой все – власть, оппозиция, обычные граждане – понимают, что так жить нельзя. Об этом, выступая на обсуждении, организованном фондом «Сивилитас», заявил бывший глава Центробанка Баграт Асатрян.

«В течение последних десяти лет в нашей стране отказались от ведения экономической политики, пустили все на самотек. В начале второго тысячелетия для экономики Армении была создана положительная конъюнктура, которой, по сути, воспользовались частные лица. Весь механизм экономической политики был направлен на получение скорой прибыли. В обиход была внесена лживая идея: механизм расчета действительного курса драма. Покупательная способность нашей валюты за короткий промежуток времени была повышена до европейского уровня, но разница рабочей силы или оплаты по сравнению с Европой ниже раз в десять. Это в свою очередь открыло возможности для импорта товаров, закрыло и без того тяжелые условия развития отечественного производства», - сказал Баграт Асатрян.

По его словам, 2000-2003 гг. объемы экспорта Армении возросли на 228%, когда импорт вырос на 144%. В течение последовавших за этим шести лет, до кризиса 2008 года, рост экспорта составил 154%, а объемы импорта увеличились на 345%.

«Подойдя к событиям последнего времени, наступивший кризис просто сорвал маску с нашей экономики, дал ей оценку. Экономика тяжело больна и нуждаетс в экстренном лечении», - резюмировал бывший глава Центробанка Армении.

Армения
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