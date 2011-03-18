Власти Армении готовы к «удару ниже пояса». Ответят «так, что они не придут в себя»

18 марта 2011

Полиция и власти Армении проявили благоразумие, позволив вчера оппозиции войти на площадь Свободы, однако оппозиция должна знать, что закон следует соблюдать. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов, прокомментировал вчерашний пеший переход многотысячного митинга от Матенадарана на разблокированную полицией площадь Свободы.

По словам республиканца, власти не всегда готовы «идти навстречу, пренебрегая законом». «Мы идем по пути корректной политики. Волнения никому не нужны. Известно, что в результате волнений страна регрессирует. Но если последует удар ниже пояса, все вы знаете, что у Республиканской партии хватит ресурсов и она может так ударить, что они не придут в себя».