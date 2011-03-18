Опальный полицейский не сбежал из Армении и проходит по делу в качестве свидетеля

18 марта 2011

Накануне Специальная следственная служба (ССС) Армении сообщала, что у нее нет данных о месте нахождения бывшего начальника главного управления уголовной разведки полиции Ованеса Тамамяна, пишет газета «Айкакан жаманак».

ССС расследует уголовное дело по признакам 1-й части статьи 308 УК Армении (злоупотребление должностными полномочиями), в рамках которой еще несколько дней назад Тамамян, бывший начальник отдела полиции общины Арабкир Вараздат Адамян и «другие должностные лица правоохранительных органов были допрошены в качестве свидетелей».

По данным газеты, важную роль в отмеченном деле играет начальник полиции Еревана Нерсес Назарян, который не только был в курсе, чем занят Тамамян, но также помогал ему.

Газета «Грапарак» связалась с Ованесом Тамамяном, который вернулся в Ереван 2 дня назад. Он выразил удивление в связи с публикациями в прессе о том, что уволенный полицейский сбежал из страны.

Однако, по его словам, вчера он был у своей матери, затем посетил могилу отца, покончившего с жизнью 18 дней назад после увольнения сына.