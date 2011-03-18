Представителя Госдепа застали в расплох вопросом об Азербайджане

18 марта 2011

17 марта на пресс-конференции в Вашингтоне журналисты задали заместителю начальника пресс-службы Госдепа США Марку Тонеру вопрос связанный с арестами азербайджанских оппозиционных активистов, и ограничений в пользовании социальной сетью Facebook со стороны правительства этой страны. Один из журналистов заметил, что многочисленные аналитики, в том числе и в США, считают, что Азербайджан может стать новой Ливией или Бахрейном, так как в данный момент антиправительственные настороения обостряются.

Тонер отметил, что он не в курсе последних событий, однако, знает, что правительство США говорило азербайджанским коллегам о непозволительности ограничения свободы выражения. «Это очень важно. Это общечеловеческое право, люди должны иметь возможность быть информированными, и мы этому содействуем», - подчеркнул он.

Представитель Госдепа отметил, что Вашингтон уже «имел беседу с правительством Азербайджана. При этом он заявил: «Я не знаю, побеседовали ли или нет. Думаю, что беседа уже состоялась».