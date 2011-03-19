Более 40 демонстрантов убиты в Йемене. В стране объявлено чрезвычайное положение

19 марта 2011

Президент Йемена Али Абдулла Салех 18 марта объявил в стране режим чрезвычайного положения, сообщает lenta.ru со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

По его словам, ЧП будет действовать на всей территории страны. Режим предполагает запрет на ношение любого оружия в общественных местах и на улицах.

Это заявление президента последовало за ожесточенными столкновениями в столице страны - Саны, во время которых, по последним данным, был убит 41 человек, сотни получили ранения.

Пострадавшие из числа манифестантов, выступающих за отставку президента, позднее рассказывали, что по их демонстрации с крыш зданий открыли огонь сторонники правительства. При этом полиция в происходящее не вмешивалась.

Власти, в свою очередь, обвинили в произошедшем сторонников оппозиции, которые якобы первыми открыли стрельбу. Правительство уже объявило, что рассматривает возможность введения комендантского часа.

Йеменские демонстранты не прекращают манифестаций в различных городах страны с 21 февраля. Основные их требования - отставка действующего президента и демократизация политической системы.

Салех, находящийся на посту президента с 1978 года, не собирается отдавать власть до 2013 года, когда закончится срок его полномочий.