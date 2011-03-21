ВВС разбомбили командный центр Каддафи. Армия Ливии объявила о прекращении огня

21 марта 2011

В столице Ливии Триполи в результате обстрела ВВС международной коалиции полностью разрушено административное здание на территории резиденции Муаммара Каддафи, служившее центром командования войск ливийского лидера.

«В рамках резолюции Совета Безопасности ООН 1973 мы продолжаем поражать цели, которые представляют прямую угрозу для ливийского народа и препятствуют установлению бесполетной зоны», - сказал представитель коалиции.

Разрушенное здание находилось в 50 метрах от шатра, где Каддафи обычно принимал гостей. Данных о пострадавших нет. Местонахождение самого ливийского лидера неизвестно.

Накануне представитель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США на брифинге в Пентагоне заявил, что Каддафи не является целью военной операции коалиции. Как сказал вице-адмирал Билл Гортни, дворец полковника Каддафи не входит в перечень стратегических объектов, подвергающихся обстрелу коалиции.

Силы коалиции уже выпустили по объектам ПВО Ливии 124 крылатых ракет. По информации ливийских официальных СМИ, коалиция нанесла удары по гражданским объектам в крупных городах, в том числе Триполи, Бенгази и Зуваре, и нефтехранилищам в районе Мисраты, в результате чего там вспыхнули пожары.

По данным западных СМИ, число жертв среди мирного населения в результате авиаударов коалиционных сил достигло 64.

В воскресенье командование ливийской армии отдало приказ всем подразделениям о немедленном прекращении огня. Однако в Вашингтоне заявили о том, что приказ был немедленно нарушен войсками Каддафи, и коалиция продолжила наносить удары по целям в Ливии.