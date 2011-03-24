Сетевые либералы готовятся к митингу оппозиции в Ереване

24 марта 2011

«Альянс сетевых либералов» Армении (3-А), возможно, выступит с предложениями, связанными с заявлением Армянского национального конгресса о действиях на предстоящем 8 апреля митинге.

Об этом в беседе с Epress.am заявил инициатор альянса, член Конгресса Карапет Рубинян. «Это возможно. Вчера вечером я уже выступил с таким предложением на странице 3-А в Facebook. Если помимо очевидных шагов на обсуждении прозвучат другие целесообразные предложения, то мы обязательно сообщим об этом Конгрессу», - сообщил Рубинян.

На странице 3-А Рубинян также подчеркнул, что заявление Конгресса от 23 марта предельно четкое. «Наверное были сделаны некоторые выводы, чему я весьма рад. Не пора ли начать обсуждение предлагаемых методов борьбы?», - предложил Рубинян членам группы.